Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kura Heyecanı

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 618 bağımsız bölüm için kura çekimi yapıldı. Projeye olan yoğun talep üzerine ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Törende, hak sahipleriyle yakından ilgilenildi ve projenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Projenin ilk etabında 572 hak sahibi evlerine kavuşurken, bu süreçteki başarılar da katılımcılara aktarıldı.

Kura çekiminde, bağımsız bölümlerin eylül ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Proje, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda çevre dostu, fonksiyonel ve konforlu konutlar sunarak Kayseri'de kentsel dönüşümün öncüsü konumunda.

Ayrıca, proje, "En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye" ödülüne de layık görüldü. Oruçreis Mahallesi, şehir hayatının dinamizmini doğayla birleştiren bir yaşam alanı olarak yenileniyor.