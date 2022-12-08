Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüzler gülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 adet konutun yapımı tüm hızıyla devam ederken, 2’nci etap projesin de projelendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 300 milyon TL’lik 572 konutluk ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükseliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin alanda bulunan hak sahipleri ile 1’inci etapta yapımı devam eden 572 adet konut için, uzlaşma görüşmelerini tamamlanırken, kura çekimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kura çekimi ile konutları belirlenen hak sahiplerinin mevcut taşınmazlarının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devir işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projelerine önem verdiklerini belirterek, “Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Proje çerçevesinde, 2023 baharında hak sahiplerimize konutlarını teslim edeceğiz. 2’nci etap projesinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor ve projelendirme çalışmalarında sona yaklaşıldı” diye konuştu.

Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm 2’nci etap projesinin, 2+1 ve 3+1 bağımsız bölümler şeklinde tasarlanıp, hak sahipleri ile uzlaşmak üzere 26 blokta 618 adet konut olacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü almıştı.