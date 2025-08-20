Oruçreis'te Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

Projenin İlk Etabı Tamamlandı

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı, 572 bağımsız bölümle büyük bir aşama kaydetti. Proje kapsamında, 330 adet 2+1, 132 adet 3+1 ve 110 adet 3+1 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, proje dahilinde 1 cami ve 6 ticaret alanı da yer alıyor. İlk etapta toplam 83.000 metrekare inşaat alanı ve yaklaşık 60.000 metrekare yeşil alan oluşturuldu.

İkinci Etapta Hızlı İlerleme

İkinci etapta ise 618 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu kapsamda, 187 adet 2+1, 287 adet 3+1 ve 144 adet 3+1 konut yapılacak. İnşaat sürecinin %95 seviyelerine ulaştığı belirtilirken, teslimatların Eylül-Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İkinci etap da, çevre dostu ve sosyal yaşamı destekleyen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ekonomik ve Sosyal Katkılar

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri'nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayarak şehrin değerini artırmayı hedefliyor. Proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile hayata geçiriliyor. Ayrıca, proje, düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde "En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye" ödülünü kazanarak başarısını kanıtladı.

Geleceğe Yatırım

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, güvenli, çevre dostu ve modern yaşam alanları inşa ederek hem bölge sakinlerine hem de yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. İki etap halinde gerçekleştirilen projede, sosyal yaşam alanları ve estetik yapılar, Kayseri'nin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.