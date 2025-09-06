OSB 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurula, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sanayiciler katıldı. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesinin Kayseri OSB olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bugün, yirmi dört buçuk milyon metrekarelik tek alan üzerinden Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesini kurduk. 348 parselin mal olduğu, ama şimdi 1283 parsel üzerinden 1700'den fazla işletmenin çalıştığı, hakikaten gurur kaynağımız organize sanayi bölgesi oldu. Bir yılda 141 temel attık, 141 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Adını da 24 Temmuz Caddesi koyduk. 24 Temmuz günü, temel yaptığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz organize sanayi bölgesinin genişleme alanı içerisinde ortaya çıktı. İlk yaptığımız işlerden biri, 2007 yılında organize sanayi bölgelerinin dağıtım şirketlerine bir faturaya karşılık, kilovat saati başına bir lira, bugünkü parayla bir lira dağıtım bedeli ödemesini imkanın ortadan kaldıran, dedik ki organize sanayi bölgelerinde dağıtım bedeli ödenmez, kanununu iddia ettik ve o günden bu tarafa, Türkiye'de ilk defa Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, dağıtım bedeli ödemeden elektrik alan organize sanayi bölgesi haline geliyor. Nitekim bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de ilk 55 MW'lık güneş enerjisi paneliyle kendi enerjisini üreten organize sanayi bölgesi haline geldi. Değerli Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, başkanlarımızın o emektar ve o sanayiciye olan sevdası ile birlikte, bugün hamdolsun Türkiye'de övünülecek bir noktaya doğru geldik. Değerli Arkadaşlar, Sanayicimiz için yapılması gereken çok şeyler var. Dün veya önceki gün bir fabrikamız yandı, içimiz sızladı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Arkadaşlar, insan sağlığı, iş güvenliği ihmale gelebilecek bir iş değil. Birlikte çalıştığımız kardeşlerimiz bizim işçilerimiz değil, bizim yoldaşlarımız, bizim gönüldaşlarımız, bizim o iş yerine beraber birlikte ağlayıp birlikte sevindiğimiz arkadaşlarımız. Onların başına ihmalden dolayı herhangi bir şey geldiğinde evlatlarımız gibi, yavrularımız gibi içimiz sızlıyor. Onun için kurallara uygun olan ne ise elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Biraz yatırım maliyeti yüksek olabilir, bununla ilgili desteklerle ilgili çalışmalar yapılabilir. O çalışmaları da gayret içerisinde yapalım” şeklinde konuştu.

‘OSB’DE MESLEK YÜKSEK OKULUMUZ BU YIL İLK MEZUNLARINI VERDİ’

Kayseri Organize Sanayi Başkanı Mehmet Yalçın, e-OSB projesini hayata geçireceklerini ifade ederek, “Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin 22. Olağan Mali Genel Kuruluna katılımlarınızdan dolayı şahsım ve Yönetim Kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkürleri sunuyor ve hoş geldiniz diyorum. 2022 yılı Haziran ayından bugüne, daima sanayicilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sağlık merkezimizi tamamladık. İki adet eczane iş yerimizi hazır hale getirdik. Yeni iş merkezimizin inşaatında %70 seviyesine ulaştık. Üç yıl içerisinde 60 km asfaltımızı tamamladık ve sanayicimizin hizmetine sunduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de 25 km gibi asfaltımızı tamamlayacağız. Organize'de asfaltlanmayan bir cadde kesinlikle kalmayacak. Sadece üretime yönelik değil, eğitime ve insan kaynağına yönelik çalışmalarda yapmaktayız. Etnik kolejimiz başarıyla faaliyetlerine devam etmekte. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi meslek yüksek okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verdi. e-OSB projemizi devreye aldık. Tanıtım süreçlerini başlattık. e-OSB ne işe yarar kıymetli sanayiciler? Sizler zaman ayırmadan fabrikalarınızla, bilgisayarlarınızın başından e-OSB'nizin sayfasına gireceksiniz. Ve orada bütün işlemlerinizi hiç sıkıntı yaşamadan oradan inşallah halledeceksiniz” ifadelerinde bulundu.

‘TEDBİR, TEHLİKE BAŞLAMADAN BİTİRMENİN EN KOLAY YOLUDUR’

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde çıkan fabrika yangınına dikkat çekerek tedbir alınması gerektiğinin önemini vurguladı. Başkan Gülsoy, “Sözlerimin başında geçtiğimiz günlerde fabrikaları yanan değerli sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedbir, tehlike başlamadan bitirmenin en emin yoludur. Küçük önlemler, büyük felaketlerin önüne geçer. Tedbir almak, pişman olmaktan her zaman daha kolaydır. Rabbim yangınlardan ve tabii afetlerden cümlemizi korusun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mali sıkıntılar, finansal zorluklar, yüksek maliyetler, ham madde, düşük kur gibi bir çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tüm bu sorunlara rağmen önce milletim ve devletim diyerek fedakarca çalışan, mücadeleyi bırakmayan siz değerli sanayicilerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

‘BİZİM SANAYİCİMİZ KAZANDIĞINI ŞEHRİNE YATIRIR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Bizim sanayicimiz kazandığını şehrine yatırır. Zaman zaman farklı şehirlerde seyahatlerimiz oluyor. Gerek genel merkez görevlendiriyor, gerekse Türkiye buluşmalarına gidiyoruz. Oralarda gördüğümüz, hakikaten buranın sanayicisi nazar boncuğunu fazlasıyla hakediyor. Çünkü ne kazanırsa memleketine yatırım yapıyor. Düşünüyor ve biliyoruz ki, Kayserili bir tek delikli kuruş kazansa, onu döner, dolaşır, memleketine yatırır. Ben bunun imalat kadar, ithalat kadar, açıkçası müteşebbistlik kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hasretimiz devam eder, diyorum” ifadelerinde bulundu.