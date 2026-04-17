OSB Başkanı Çarşıbaşı, “Sanayicimiz ham maddedeki artışı kendi içinde absorbe ediyor”

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Çarşıbaşı, Mimarsinan OSB’deki sanayicilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çarşıbaşı, ham maddenin artışının sanayiciler tarafından kendi içerisinde absorbe edildiğini belirterek, “Dünyadaki gelişmeler hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla ihracat yapan; özellikle Ortadoğu Bölgesi’nde ihracat yapan firmalar ihracatlarında daralma olduklarından bahsediyorlar. Bunun haricinde ham madde fiyatlarının petrole dayalı olarak ciddi bir şekilde yükselmesi ister istemez bu piyasada gerçekten de zorlu bir süreç içerisinde devam ediyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceği noktasında kimsenin bir cevabı yok. Beklenen o ki; en kısa zamanda biteceği. Sanayicimizin ham maddedeki artışı da kendi içerisine absorbe ederek hareket ettiğine de şahit oluyorum. Elindeki stoğunda varsa fiyat değişimi yapmadan hareket etmeyi düşünüyor çünkü bu süreç bittiği zaman fiyatların geri çekilmesini bekliyor. Dolayısıyla rekabet gücünü de düşünerekten kendi içerisindeki ham maddeyi de bunun içerisine dahil ederek belirli bir müddet bu şekilde gitmeyi istiyor ama gönü ister ki hızlı bir şekilde bu sürecin bitmesi” açıklamalarında bulundu.