OSB Başkanı Yalçın: '2024 hedefimiz 12 ayda 12 fuar yapmaktır'

 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 2024 yılında kentte her ay fuar yapmayı hedeflediklerini söyledi.  

PAYLAŞ
  • 27.04.2023 17:08
  • Güncelleme: 27.04.2023 17:32
  • 77
OSB Başkanı Yalçın: '2024 hedefimiz 12 ayda 12 fuar yapmaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

OSB Başkanı Mehmet Yalçın bugün açılışı yapılan Kayseri Tarım Fuarı’nı ziyaret etti. Burada 1HA’ya özel açıklama yapan Yalçın, fuara olan ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Gıda krizleri sebebiyle bu tür fuarların önemli olduğunu dile getiren Yalçın, “18. Tarım Fuarı’mızın açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde ülkelerin tarıma büyük ihtiyacı var. Gıda krizleri bizi bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşı meydana geldi ve şu anda dünyada tüm ülkelerde tarım krizi, tarımın geleceği konuşuluyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımızın verdiği önem gibi bizler de tarıma çok büyük önem vermek zorundayız. Tarımımızı kalkındırmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda herkesin bahsettiği; tarım anlamında kıtlık olacağını söylüyorlar. Bu yüzden böyle fuar olması ve sayılarının artması bizler için, ülkemiz için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
’12 AYDA 12 FUAR’
Başkan Yalçın 2024 yılında 12 ayda 12 fuar yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Katılımdan çok memnunuz, gayet güzel bir açılış yapıldı. 24 bin metrekare gibi bir fuar alanımız var.  OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2024 yılındaki hedefimiz; 12 ayda 12 fuar yapmaktır. Bu fuarların sayısının artmasını istiyoruz” dedi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aşkın Genç, Genel Başkanı'nı Nevşehir'de karşıladı

Aşkın Genç, Genel Başkanı'nı Nevşehir'de karşıladı

TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş: 'Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin'

TSK'nın teçhizatlarını gören vatandaş: 'Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin'

Tarım ve Hayvancılığın kalbi bu fuarda atacak

Tarım ve Hayvancılığın kalbi bu fuarda atacak

Kayseri'de 1 kişi bıçaklandı

Kayseri’de 1 kişi bıçaklandı

Kayserispor'da izin bitiyor

Kayserispor’da izin bitiyor

Talas'ta yatırımlara 63 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta yatırımlara 63 milyonluk yeni kaynak

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Kadın FK'dan Zeynep Bilir'e milli davet

Kayseri Kadın FK’dan Zeynep Bilir’e milli davet

Bayraktar'dan Kocasinan'a imza

Bayraktar’dan Kocasinan’a imza

DAHA FAZLA
Kayserili öğrenci Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Sınavlarında Türkiye Birincisi Oldu

Kayserili öğrenci Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Sınavlarında Türkiye Birincisi Oldu

Mahmut Arıkan'ın seçim ofisi açılışı mini miting havasında

Mahmut Arıkan'ın seçim ofisi açılışı mini miting havasında

OSB Başkanı Yalçın: '2024 hedefimiz 12 ayda 12 fuar yapmaktır'

OSB Başkanı Yalçın: “2024 hedefimiz 12 ayda 12 fuar yapmaktır”

Kuru soğan 17, patates 7 liraya geriledi

Kuru soğan 17, patates 7 liraya geriledi

Kayseri'de 38 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de 38 zehir taciri yakalandı