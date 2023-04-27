OSB Başkanı Yalçın: “2024 hedefimiz 12 ayda 12 fuar yapmaktır”

OSB Başkanı Mehmet Yalçın bugün açılışı yapılan Kayseri Tarım Fuarı’nı ziyaret etti. Burada 1HA’ya özel açıklama yapan Yalçın, fuara olan ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Gıda krizleri sebebiyle bu tür fuarların önemli olduğunu dile getiren Yalçın, “18. Tarım Fuarı’mızın açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde ülkelerin tarıma büyük ihtiyacı var. Gıda krizleri bizi bekliyor. Ukrayna-Rusya savaşı meydana geldi ve şu anda dünyada tüm ülkelerde tarım krizi, tarımın geleceği konuşuluyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımızın verdiği önem gibi bizler de tarıma çok büyük önem vermek zorundayız. Tarımımızı kalkındırmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda herkesin bahsettiği; tarım anlamında kıtlık olacağını söylüyorlar. Bu yüzden böyle fuar olması ve sayılarının artması bizler için, ülkemiz için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

’12 AYDA 12 FUAR’

Başkan Yalçın 2024 yılında 12 ayda 12 fuar yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Katılımdan çok memnunuz, gayet güzel bir açılış yapıldı. 24 bin metrekare gibi bir fuar alanımız var. OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2024 yılındaki hedefimiz; 12 ayda 12 fuar yapmaktır. Bu fuarların sayısının artmasını istiyoruz” dedi.