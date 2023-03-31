OSB Başkanı Yalçın, 'Bu sene hedefimiz 4 fuar gerçekleştirmek'

Her ay fuar yaptığımızda Kayseri dışı veya yurt dışından ziyaretçiler gelecek. Ziyaretçiler gelmesi ise otellerimizin dolması, taksicilerin çalışması restoranların işlemesi demek. Erciyes'e ziyaret demek. Yani şehir ekonomisine katkı verecek" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında Gündem Kayseri programına konuk oldu. Yalçın, Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Fuar hedefleri ve OSB'nin deprem sonrası lojistik fuar alanına dönüşmesi hakkında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra depremi yönetmek için bir an önce lojistik kurduk. Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanını depo olarak konumlandırdık. OSB Bölge Müdürlüğümüz aşağı yukarı 18 gün boyunca orada toplandık. Bütün başkanlarımız telefonlarıyla sanayicilerimizi ve esnaflarımızı aradılar. Hangi sanayicimizi, esnafımızı aradıysak hiçbiri bizi geri çevirmedi, fazlasıyla bize yardımda bulundular. 650 TIR'a yakın deprem bölgesine yardımda bulunduk. Bu işi yaparken Allah rızası için yaptık ve bir sürü ulusal haber kanalında buradaki lojistik fuar alanımız haber konusu oldu. Şu anda da orada faaliyetler devam ediyor. Deprem bölgelerine sevkiyatlarımız devam ediyor. 24 Haziran'da seçimli genel kurul yapıldı. 30 yıldır Organize Sanayisinde bir geçmişimiz vardı. Mali Genel Kurul'da ben burayı kapattım demekle olmuyor. Oradaki Arap şirketiyle yapılan sözleşmeler var, teminat mektupları var. 7 milyon dolara yakın bir teminat mektubumuz var. Yönetimden 2 arkadaşımızı ayarladık. Dubai'ye arap şirketine gönderdik. Müzakere sürecinin başlaması için. Bu arkadaşlarımızı Dubai'ye gönderirken şehrimizin büyüklerine, bakanlarına telefon açtık. Bu paranın şehrimizin parası olduğunu ve bu para giderse şehrimize yazık olur dedik. Bakanlarımız da sağ olsun oradaki konsolosluğu aradılar. Ardından şirket sahibine ulaştık ve biz artık burayı kapatmak istediğimizi söyledik. Görüşmeler sonunda anlaşmaları fes ettik. Ardından Dubai Ticaret Merkezini kapattık. Şu anda OSB'nin Dubai anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Ama orada belirli bir miktarda da sanayicimizin parası da gitmiş oldu. OSB yarı resmi bir kurum. İlk yönetime geldiğimizde bu kurumunun zerresine zarar getirmeyeceğimizi ifade ettik, tasarruf uyguladık. Öylesine fazla yapılan harcamalar vardı, onları kapattık. OSB'yi yüklerinden kurtarınca otomatikman OSB kendisini toparladı. 12'inci ayda da aldığımız kredi borçlarını bitirdik. Geldiğimiz süreçte de Allahımıza çok şükür ki artı rakama geçtik. Kayseri OSB'de 8 tane parselimiz var. Bundan başka hiçbir yerde arsamız, parselimiz yok. 1 milimetre bile toprak satışımız yok. Yine aynı mihvaldeyiz. 1 ay sonra Mali Genel Kurulumuz olacak. Biz Mali Genel Kurulda Sanaycimize soracağız. 8 tane parselimiz var. OSB yönetmeliğine göre alanın yüzde 10'unu sosyal alana koymak zorundasınız. İşte cami, çim saha, sağlık ocağı yaparsınız. Yüzde 10'unu da yeşil alana ayırmak zorundasınız. Sanayi Bakanlığı'da 0 yüzde 10'luk kısmı sınır dışına atabilirsiniz dedi. Öyle de olunca 10 veya 11 tane daha parsel olacak. Toplamda 19 veya 20 tane parselimiz olacak. Haritacı arkadaşlarımız çalışıyorlar. Böylelikle de şeffaf şekilde bu parsellerimizi de ihaleyle satacağız" ifadelerini kullandı.

'FUAR YAPMAK, ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Olası bir kaza için OSB'de tam teşekküllü bir hastane yapmak istediklerini belirten Yalçın, "Geçen yıl yönetime geldikten sonra 2023 yılı için 6 fuar hedefliyoruz dedik ve dediğimiz rakamı da tutturduk. 6 tane fuar anlaşması yaptık. Lakin depremden dolayı bir sıkıntımız oldu. 1-2 fuarımızı yapamadık. Zannedersem bu 2 fuar gerçekleşmeyecek. Bu seneki hedefimiz 4 tane fuar gerçekleştirmek. Ama 2024'teki hedefimiz ise her aya 1 fuar yapmak. Yani bir senede 12 adet fuar gerçekleştirmek. Her ay fuar yaptığımızda Kayseri dışı veya yurt dışından ziyaretçiler gelecek. Ziyaretçiler gelmesi ise otellerimizin dolması, taksicilerin çalışması restoranların işlemesi demek. Erciyes'e ziyaret demek. Yani şehir ekonomisine katkı verecek. OSB'de aşağı yukarı 90 kilometre kadar bozuk yol var. 2023'te biz bunu planladık ve önümüzdeki 2024-2025 ve 2026'da bütün asfaltları yenileme hedefimiz de var. Bu yıl 90 kilometrelik bozuk yolu yenileyeceğiz. OSB'nin karşısında bir binamızda var. Bu 4 katlı binayı tam teşekküllü bir hastane yapmayı düşünüyoruz. OSB'de 100 bine yakın çalışan var. istemesek de iş kazaları oluyor. Kazalar söz konusu olduğu zaman Şehir Hastanesine götürülüyor. Burada bir zaman kaybı söz konusu oluyor. Çoğu zamanda duyuyoruz ki hücreler gidene kadar ölmüş. Bu durumu engellemek için bir hastane yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.