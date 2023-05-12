OSB Başkanı Yalçın'dan Anneler Günü mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 12.05.2023 09:26
  • Güncelleme: 12.05.2023 10:55
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OSB Başkanı Yalçın'dan Anneler Günü mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, “Girişimcilik ruhu ile yatırım yapan, çalışan, üreten, emeği ile ekonomimize katkı sağlayan nesillerin yetişmesinde büyük emekleri olan tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum” dedi. Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“Toplumumuzun temelini oluşturan aileyi fedakârlıklarıyla bir arada tutan, aile yaşamını huzur ve mutluluk deryasına dönüştüren annelerimiz en değerli varlığımızdır. Dünyanın en zor ve asil görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve ivazsız sevginin kaynağıdır. Sevgili Peygamberimiz, ’Cennet, annelerin ayakların altındadır’ diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ve mübarek olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakârlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Bize, ülkemizin birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren, tüm annelerimizin “Anneler Günü”nü kutluyor, Yüce Allah’tan mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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