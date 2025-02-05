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OSB Başkanı Yalçın: 'Deprem öldürmez, bina öldürür'

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afetin derin izler bıraktığını ifade etti.

OSB Başkanı Yalçın: 'Deprem öldürmez, bina öldürür'

Depremlerin 11 ili ve 14 milyon insanı etkilediğini, 53 binden fazla can kaybına yol açtığını belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz, adeta bir seferberlik ruhuyla afetin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştı" dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunmuş olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Yalçın, "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' anlayışıyla, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek ve riskleri en aza indirerek geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemek zorundayız" diye konuştu.

Başkan Yalçın, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Yüce Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dilediğini belirterek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

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