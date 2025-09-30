OSB Başkanı Yalçın 'Finansal zorluklar, dünyadaki karışıklıklar sanayicilerimizi etkilemektedir'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kayseri’nin 2025 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, “Kayseri’nin 2025 yılı Ağustos ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,34 oranında azalarak, 303 milyon 826 bin dolar oldu. Şehrimizin, bu yılın ilk 8 ayındaki ihracat rakamı ise 2 milyar 489 milyon 795 bin dolar seviyesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

OSB Başkanı Yalçın, Türkiye’nin ihracatının 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olduğunu belirtti.

Başkan Mehmet Yalçın, “Kayseri’nin 2025 yılı Ağustos ayında yapmış olduğu ihracat 303 milyon 826 bin dolar seviyesindedir. Bu rakam, Temmuz ayında 324 milyon 407 bin dolar olarak gerçekleşmişti.” diye konuştu.

Kayseri’nin 2025 yılı Ağustos ayı ithalat rakamının 136 milyon 285 bin dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Yalçın, “Kayseri’nin Ağustos ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 16,11 oranında düşüş göstermiştir. Şehrimizin ilk 8 aylık ithalatı 1 milyar 185 milyon 299 bin dolar olmuştur.” açıklamasını yaptı.

Başkan Mehmet Yalçın, “Yaşanan finansal zorluklar, dünyadaki karışıklıklar ve kırılganlıklar sanayicilerimizi etkilemektedir. Sanayicilerimiz tüm bu zorluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaya devam etmektedir. Eylül ayı başında kamuoyuna açıklanan Yeni Orta Vadeli Program ile Hükümetimizin 2026-2028 dönemi için çizdiği yeni yol haritası bizlere ışık tutmaktadır. Ancak sanayicilerimiz; üretim güçlerini kaybetmemek, iç pazardaki hareketliliğin ve dış pazarlardaki payın artırabilmesi için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sanayicilerimiz, uzun vadeli ve düşük faizli KGF kredileri başta olmak üzere, tüm desteklerin zaman geçirilmeksizin devreye alınmasını beklemektedir.” ifadelerini kullandı.