OSB Başkanı Yalçın'ın acı günü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın babası Hasan Yalçın vefat etti.
- 04.10.2023 09:34
- Güncelleme: 04.10.2023 09:34
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ın babası Hasan Yalçın Kayseri Şehir hastanesinde bir süredir tedavi altındaydı. Hastalığı nedeniyle vefat eden Hasan Yalçın’ın cenazesi bugün saat 14:00’da Hulusi Akar Camiinden kılınan cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.
1ha
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