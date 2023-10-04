OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'ın hayatını kaybeden babası Hasan Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 04.10.2023 14:47
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:06
OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın’ın hayatını kaybeden babası Hasan Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın’ın babası Mehmet Yalçın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı 82 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yalçın’ın cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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