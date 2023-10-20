OSB Başkanı Yalçın İsrail zulmünü kınadı: 'Eli kanlı İsrail'i lanetliyoruz'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıları kınadı. Başkan Yalçın, 'İsrail'in bu saldırılarını ve işgalini sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun sağlanması için uluslararası alanda en hızlı şekilde gereği yapılmalıdır dedi.

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  • 20.10.2023 10:01
  • Güncelleme: 20.10.2023 10:24
OSB Başkanı Yalçın İsrail zulmünü kınadı: 'Eli kanlı İsrail'i lanetliyoruz'
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırıları kınadı. Başkan Yalçın, “İsrail’in bu saldırılarını ve işgalini sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun sağlanması için uluslararası alanda en hızlı şekilde gereği yapılmalıdır" dedi.

İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, "Dünyanın gözü önünde bir hastanenin bombalanması, insanlığa yapılmış ağır bir saldırı ve açık bir savaş suçudur. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri bulunmayan bu insanlık dışı vahşete sessiz kalmamalıdır. Bu alçaklığı şiddetle kınıyorum. Filistin halkının yanındayız, onları destekliyor ve acılarını paylaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara zulmedenler kahrolsun" dedi.

İsrail’in saldırgan tutumunun ve bu tutuma verilen desteklerin bölgede barışın sağlanması beklentilerini sekteye uğratacağını dile getiren Başkan Yalçın, “Tarihi ve manevi açıdan büyük öneme sahip olan ilk kıblemiz Mescid-İ Aksa’da İsrail’in sorumlu olduğu yeni bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bölgemizde yaşanan İsrail saldırganlığı ve verilen desteklerin bu saldırganlığın daha da artmasına yol açması yalnızca Filistin halkını değil tüm dünyayı endişelendirmektedir. Gazze’de orantısız güç kullanımı, camilerin hastanelerin okulların bombalanması ve sivillerin katledilmesi apaçık bir soykırım haline dönüşmüştür. Bu soykırım ve eli kanlı İsrail’i lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde defalarca haykırdığı gibi “Dünya 5’ten Büyüktür” diyoruz. İsrail ve Filistin’in bağımsız iki devlet olarak 1967 sınırları çerçevesinde oluşturulacak yeni bir düzende Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi ve uluslararası toplum tarafından da tanınması gerektiğine inanıyoruz. İsrail zulmünde şehit düşen Filistinlilere Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

İHA

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