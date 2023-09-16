OSB Başkanı Yalçın, “Kayseri fuarlar şehri olacak”

Herkes memnun, siparişler yazılıyor. Verimli geçiyor, memnunuz. Kayseri fuarlar şehri olacak. Biz bu minvalde elhamdülillah hareket ediyoruz” dedi.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen, kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı devam ediyor. 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuarın son gününde değerlendirme yapan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin fuardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

‘HERKES MEMNUN SİPARİŞLER YAZILIYOR’

KAPEX fuarını gezdiklerinde sanayicilerin memnuniyet duyduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Yalçın, “Burada güzel bir fuar gerçekleşmekte ve inşallah burası Türkiye'de çelik kapı üretiminde Türkiye'nin merkezi. Türkiye'de üretilen 100 kapıdan 90’ını Kayseri üretiyor ve biz bu fuarın burada olması gerektiğine inandık. Öncelikle arkadaşlar Çelik kapı derneği kurdular, buna katkıda bulunduk ve yönetim yerleri verdik. Daha sonra bu arkadaşlara Kayseri'nin başkenti olan çelik kapıda fuar yapılması gerektiğini söyledik ve elhamdülillah gayretlerimiz sonunda Kayseri'de böyle bir kapı fuarı gerçekleştirdik. 2 saattir buradaki sanayicilerimizi gezmekteyiz ve sanayicilerimiz yapılan fuardan çok memnunlar. Herkes memnun, siparişler yazılıyor. Her şey aslına rücu eder, neden aslında rücu eder? Çünkü yüzde 90’ını Türkiye’de Kayseri üretiyor ve biz bu fuarı yüzde 90 üreten Kayseri'ye getirdik. Verimli geçiyor, memnunuz” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ FUARLAR ŞEHRİ OLACAK’

Kayseri’nin fuar şehri olacağını ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Yalçın, “Tabii bizler OSB yönetim kurulu başkanı ve yönetimi olarak bir şeyi hedefledik. Dedi ki; Kayseri fuarlar şehri olacak. Biz bu minvalde elhamdülillah hareket ediyoruz. Daha önceleri yılda sadece bir fuar yapılan Kayseri'mizde bugün itibariyle mobilya fuarı, Çelik kapı, tarım fuarı var. Mobilya, yan sanayi ve makineleri fuarı ile yatak ve yan sanayi makineleri fuarı olacak. Biz bunu bu şekilde inşallah geliştireceğiz, geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.