OSB'de bahçe duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bahçe duvarının devrilmesi sonucu sağlamlaştırılmasında çalışan işçi hayatını kaybetti.
Olay saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'de meydana geledi. Bahçe duvarının sağlamlaştırılması işinde çalışan C.G. (38) devrilen duvarın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni ambulansla Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.