OSB'de bir fabrikada 2 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Olay 14 Nisan 2025 tarihinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Z.B. isimli şahıs çalışma arkadaşları Y.A.A. ve H.Ç.’yi bıçakla yaraladı. Yaralılar tedavi altına alınırken Z.B. hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Hakkında akıl sağlığı talep edilen sanık Z.B.’nin akıl sağlığı tam çıktı. Mahkemede konuşan Z.B., “Pişmanım. Hastalığımdan dolayı yaptım. Yoksa yapmazdım”dedi. Yaralananlardan katılan H.Ç., “Şikayetçiyim” dedi. Diğer katılan Y.A.A. ise, “Sanık planlı bir şekilde gelip bizi öldürmek istedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sanık avukatı Adli Tıp Kurumu’nun ezbere rapor verdiğini bu nedenle raporu kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.