OSB'de çıkan fabrika yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki malzemeler ise boş alana taşınıyor.
Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde dün akşam saatlerinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Fabrika çalışanlarının kısa sürede tahliye edildiği olayda, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Yangının ikinci gününde ise ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor, fabrikadaki malzemeler boş alana taşınıyor.