OSB'de eski yönetim mali açıdan ibra edilmedi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tahir Nursaçan başkanlığındaki yönetim mali açıdan ibra edilmedi, Nursaçan yönetimine karşı hukuk yolu açılmış oldu.

OSB'de eski yönetim mali açıdan ibra edilmedi

Kayseri OSB Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar ve Selim Narin, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, il protokolü ve anayiciler katıldı. Divan Başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, divan üyeliğine ise Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi seçildi.

Genel Kurulda Tahir Nursaçan başkanlığındanki yönetim ibra edilmedi, Nursaçan yönetimine karşı hukuk yolu açılmış oldu.

Haber Merkezi

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