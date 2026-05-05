OSB'de faaliyet gösteren firma için konkordato kararı
Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren tekstil firması için konkordato kararı açıklandı. Konkordato sürecinde olan Hayal Kumaş Aksesuar Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için görülen davada Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay geçici mühlet kararı verildi.
29 Nisan 2026 tarihinde görülen davada şirkete verilen mühlet kararı, 29 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak.