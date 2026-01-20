OSB'de sünger fabrikasında yangın
OSB'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. sokakta faaliyet gösteren sünger fabrikasında iddialara göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.