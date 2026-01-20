OSB'de sünger fabrikasında yangın

OSB'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

OSB'de sünger fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. sokakta faaliyet gösteren sünger fabrikasında iddialara göre elektrik kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

