OSB'deki atık yangını büyümeden söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43.cadde üzerinde boş arazide çıkan atık yangını kısa sürede söndürüldü.

OSB'deki atık yangını büyümeden söndürüldü

Olay, Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde boş arazide meydana geldi. Boş arazideki atıklarda henüz belirlenemeyen bir sebeple küçük çaplı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye OSB itfaiyesi sevk edilirken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek atık yangını kontrol altına aldı. 
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

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