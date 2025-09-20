OSB’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan mobilya firmasına ait bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın kontrol altına alınırken can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının gerçekleştiği depoda maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.