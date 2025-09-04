OSB'deki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde’de bulunan bir keçe fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibinin yanı sıra belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Yangına müdahale için farklı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda araç ve ekip bölgeye gönderildi. Fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken can kaybı, yaralanma ya da mahsur kalma vakası bildirilmemiş olup dumandan etkilenen 6 kişinin ayakta tedavileri tamamlandı.