OSB'deki yangında bilanço ağır
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangında maddi hasarın boyutlarının büyük olduğu görüldü.
- 15.12.2022 12:28
- Güncelleme: 15.12.2022 12:28
Yangın, Kayseri OSB 24’üncü Cadde üzerinde faaliyet gösteren çelik kapı fabrikasında dün gece meydana gelmişti. OSB ve Büyükşehir Beled,iyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınabildi. Ekipler, alevlere yaklaşık 6 saat müdahale etti.
Soğutma çalışmaları sonrası fabrikanın çalışamaz hale geldiği görüldü. Fabrika içindeki malzemeler ve makinalar tamamen yandı. Yangın sonrası hasarın net boyutları hazırlanacak hasar tespit raporuyla ortaya çıkacak. Can kaybının ve yaralanmanın olmaması tek teselli kaynağı oldu.
1ha
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