OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

Kayseri Organize Sanayi eski Başkanı Yunus İmamoğlu'nun annesi vefat etti.

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  • 10.05.2023 16:49
  • Güncelleme: 10.05.2023 16:49
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OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi eski başkanlarından Yunus İmamoğlu’nun bir süredir sağlık sorunları yaşayan annesi Fatma İmamoğlu vefat etti.

Cenaze namazı bugün Hulusi Akara Camiinde kılındıktan sonra Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı zamanda Deha Malzemecilik A.Ş. ortağı olan Yunus İmamoğlu'na başsağlığı dileklerimizle vefat eden merhumeye de rahmetler dileriz.

Haber Merkezi

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