OSB İtfaiye Müdürü Yılmaz, 'Yangın tamamen kontrol altına alındı'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 33'üncü Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde konuşan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Barış Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Yılmaz, “Saat 09.52’de gelen ihbarla ekiplerimiz olay mahaline ivedi şekilde intikal etti. Gelişmiş itfaiye teşkilatımızla çıkan yangına müdahale ettik. Akabinde Büyükşehir İtfaiyesi’nden de yardım talep ettik. Onlarla birlikte toplamda 104 personel, 22 itfaiye aracı ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Ölü ve yaralı kimse bulunmuyor. Yalnızca 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı” dedi.