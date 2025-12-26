OSB Sağlık Merkezi açıldı

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Semt Polikliniği barındıran OSB Sağlık Merkezi, gerçekleştirilen törenle açıldı. OSB içerisinde meydana gelecek olası acil durumlar için kurulan OSB Sağlık Merkezi, 3 uzman hekim, 1 aile hekimi uzmanı, 1 dahiliye uzmanı ve 2 diş hekimi görev alacak. Ayrıca sağlık merkezine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda ise 12 kişilik bir ekip bulunuyor.

OSB Sağlık Merkezi için düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve il protokolü katıldı.

Sağlık merkezinin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "OSB yönetimi beni ziyaret edip 'Sayın Valim, böyle bir ihtiyaç var. 100 bin kişi burada var. Bir iş kazası olduğunda, bir el kesiği olduğunda en yakın mesafenin 19 kilometre olduğunu ve bunun OSB için şart olduğunu' bana ifade ettiler. İşin gerçeği o zamana kadar benim sağlık merkezinin olup olmadığı konusunda bilgim yoktu. Dolayısıyla onların yanındayken Mehmet Erşan'ı aradım. Aslında hikayenin başlangıcı da OSB'nin. Dolayısıyla onların benden talebi üzerine başlamış bir hikaye, onu özellikle söyleyeyim. Ben OSB yönetimimizi tebrik ediyorum. Böyle bir eksikliğin olduğunu tespit edip, ki gerçekten büyük bir eksiklikti eğer tamamlanmasaydı. 100 bin kişi burada çalışıyor, iş kazaları var, problemler oluyor. Anlık, hemen yetişerek bazen el dikilir, bazen parmak kopukları tedavi edilir. İlk müdahale açısından söylüyorum. İllaki cerrahi müdahale olmayacak. Ancak burada ilk müdahalenin hemen yapılabilmesinin kıymeti çok önemli." ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise "Ben her zaman söylerim; bizim şehrimizde 3 tane merkez ilçe var ama Organize Sanayi Bölgesi de dördüncü merkez ilçe ayarında benim niteliklerime göre. Hem nüfus anlamında hem altyapı, hem üstyapı yatırımlarında hem de bütçe anlamında çok önemli bölge. Türkiye'nin örnek OSB'lerinden bir tanesi. Bugün de çok güzel amaçla düşünülmüş Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Yılın da son günleri, bu vesileyle de yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yılın sağlık, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu tesisin yapılmasında emek veren, gayret gösteren, öncülük eden başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm emek veren arkadaşlarımıza çokça teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık merkezi hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan: "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapılan işlemler dolayısıyla hızlı müdahale edilmesi gereken çok özellikli ve bir an önce müdahale edilmesini gerektirecek hususlarla alakalı burada 3 tane uzman hekim arkadaşımız görev yapmış olacak. Özellikle acil tıp uzmanının görev yapması buraya değer katmış olacak. Yine bir aile hekimi uzmanımız, bir de dahiliye uzmanımız bu alanda hizmet verecek. 2 tane diş hekimimiz yine vatandaşlarımıza, bölge çalışanlarına hizmet etmiş olacak. Hemşiremiz, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter gibi diğer çalışanlarla birlikte semt polikliniği kısmında 17 arkadaşımız, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda da 12 arkadaşımız görev yapacak. Bu sürece başladığımız zaman vaka olduğunda müdahalelere gidecek olan ekiplerimiz normal istasyon standardında görev yapan arkadaşlarımız vardı. Burayı biz doktorlu ekibe dönüştürmüş olduk. Yani bir vaka olduğunda 112 ekibimiz doktorlu ekiple o alana müdahalede bulunuyor. Bu da bölgeye gerçek manada artı değer katan bir hizmet olmuş oldu. Nihayetinde 10 tane poliklinik alanının olduğu, 2 tanesi diş hekimi olmak üzere içerisinde laboratuvar hizmetlerinin, röntgenin, panoramik röntgen dahi diş için kullanılacak olan cihazların bulunduğu tam donanımlı ve bu bölgede temel tıbbi hizmetlerin verileceği güzel bir tesis oldu." açıklamasını yaptı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın: "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Polikliniğimiz, 112 Acil Sağlık İstasyonumuz ve 2 adet tam teşekküllü ambulansımız ile eczane iş yerlerimizin, diğer ismiyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Merkezimizin açılış törenlerinde sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtiyor; şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize 'hoş geldiniz' diyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol, açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte sağlık merkezinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.