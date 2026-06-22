OSB Sanayicisine fatura ödemede Sanal POS müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayiciler için elektrik, su ve doğalgaz ödemelerine ilişkin son zamanlarda yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlamak adına yeni bir çalışma yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaşanan nakit darlığı nedeniyle faturaların ödenmesinde yasal faizlerin yüksekliğine ilişkin sanayicilerden taleplerin geldiğini hatırlatan Başkan Yalçın, “Kayseri OSB olarak, sanayicilerimize sunduğumuz elektrik, doğalgaz ve su hizmetlerinin faturalarının ödenmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşandığı gündeme gelmiştir. Yürürlükte olan yasal gecikme faizlerinin de olumsuz etkileri nedeniyle, sanayicilerimiz için yeni bir çözüm yolu bulmayı amaçladık.” diye konuştu.

Söz konusu sorunun çözümü için bir süredir farklı bankalarla görüşmelerde bulunduklarını ve son olarak 2 ayrı banka ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Sanayicilerimizin fatura ödemelerinde daha uygun imkânlarla taksit seçeneklerine kavuşmalarını istemiştik. Görüşmelerde bulunduğumuz bankalar arasından Halk Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası, taksitlendirme konusunda sanayicilerimize kolaylık sağlamayı kabul etti. Sanayicilerimiz, www.kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden Sanal POS ile yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkânlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler. Sanayicilerimiz, yapacakları ödemeler için https://portal.kayseriosb.org/portal/pos/ linkinden faydalanabilecek. Bu imkânın oluşturulmasında bizlere katkı sağlayan bankalarımıza teşekkür ediyor ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ayrıca, OSB sanayicisinden gelen tüm talepleri büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini ve oluşan sıkıntıların çözümü için adımlar attıklarını belirterek, sanal POS ödeme sistemine katkı sağlayacak diğer bankalar ve finans kuruluşlarına da kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.