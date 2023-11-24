OSB-Talas Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşıldı

Kentin üretim üssü Organize Sanayi Bölgesi ile Talas ilçesi arasında ulaşım yönünden stratejik öneme sahip 12 kilometrelik yol üzerinde devam eden 2 bin 200 metrelik kısımdaki 15 bin ton asfalt serim çalışması tamamladı.

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  • 24.11.2023 11:59
  • Güncelleme: 24.11.2023 13:10
OSB-Talas Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentin üretim üssü Organize Sanayi Bölgesi ile Talas ilçesi arasında ulaşım yönünden stratejik öneme sahip 12 kilometrelik yol üzerinde devam eden 2 bin 200 metrelik kısımdaki 15 bin ton asfalt serim çalışması tamamladı. 15 Temmuz Bulvarı’nın önemli bir kısmı olan Eskişehir Bağları bölgesinden geçen yolda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Ulaşımı rahatlatacak bu önemli yolumuz Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.

Kayseri’nin merkezi ve 16 ilçesinde birçok ulaşım yatırımına imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli noktalarına ulaşımda yaşanan sorunları da hayata geçirdiği projelerle bir bir çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi’ni 15 Temmuz Şehitler Bulvarı, Eskişehir Bağları ve Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas’a bağlayacak ana arterlerden biri olarak projelendirilen toplam 12 kilometre uzunluktaki 15 Temmuz Bulvarı’nın yapım çalışmaları çerçevesinde 2 bin 200 metrelik kısımda süren asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı’nın Hacılar yolu Eskişehir Bağları arasındaki kısımda altyapısı ve asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulundu. aşkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti. Büyükkılıç, Hasdal ve Harmancı’dan son durum hakkında bilgiler aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı’nın Organize Sanayi Bölgesi ulaşımına nefes aldıracak bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Şehrin doğusu ile batısını yani Talas ilçemiz ile Organize Sanayi Bölgemizi birbirine bağlıyoruz. Böylelikle şehir merkezinde, Kartal Kavşağı’nda oluşan trafik yoğunluğunu bitirmiş oluyoruz” dedi.

“2 BİN 200 METRELİK YOLDA ALTYAPI HATLARI, YOL YAPIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI”

Başkan Büyükkılıç, yol çalışması ile bilgiler aktararak, “Projenin önceki yıllarda tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Hacılar yoluna kadar olan 4 kilometrelik kesiminin devamında yer alan ve Hacılar yolundan başlayarak Eskişehir Bağları olarak bilinen Danişmentgazi Mahallesi içerisinden geçen 2 bin 200 metrelik kısmında altyapı hatları, yol yapım ve asfaltlama çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında 15 bin ton asfalt serimi yapılarak 9 bin metre altyapı hattı tesis edildi. Yol çizgi çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarımıza ise hummalı şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz Bulvarı’nın hizmet vereceği güzergahı hatırlatan Büyükkılıç, “15 Temmuz Şehitler Bulvarı’mızdan Hisarcık yoluna, oradan da Çay Bağları üzeri ve Erenköy’den Talas’a ulaşacak olan bir hat. Aynı zamanda Mehmet Özhaseki Bulvarı’ndan Millet Bahçesi önüne ve oradan da Talas Bulvarı’na bağlanacak olan üniversiteye giden bir hat” ifadelerini kullandı.

YAYA YOLU VE DİĞER DONATILARI İLE MODERN YOL

Önümüzdeki günlerde trafiğe açılması planlanan yolun yaya yolu, bisiklet yolu ve diğer çevre donatılarının yapımı da program doğrultusunda kısa süre içerisinde tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi, yolun 2 bin 200 metrelik bu kesimini de tamamladığında şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım ağına yeni bir yol eklemiş olacak.

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İHA

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