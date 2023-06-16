OSB Teknik Koleji'nde mezuniyet sevinci

Kayseri OSB Teknik Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreni düzenlendi.

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  • 16.06.2023 11:53
  • Güncelleme: 16.06.2023 12:10
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OSB Teknik Koleji'nde mezuniyet sevinci
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Teknik Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreni düzenlendi.

Kayseri OSB Teknik Koleji bahçesinde düzenlenen törene, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, okul yönetimi, öğrenciler ve velileri katıldı. Kayseri OSB Teknik Koleji 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreninde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Büyük bir emek ve özveri ile geçen eğitim öğretim yılının; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, Kayseri OSB’ye, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" dedi. Eğitim; gelişimin, kalkınmanın ve refah seviyesinin daha ileriye taşınabilmesinin en temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişerek daha çok ihracat ve üretim yapan bir Türkiye olmak en büyük hedefimizdir. Kayseri OSB olarak, Kayseri olarak ve Türkiye olarak dünyanın ilk 10 ülkesi içinde olmayı hedefliyorsak, bunun en önemli ayağı eğitim olacaktır. Hedefimiz daha nitelikli üretimle, sanayi sektörümüzü büyüterek gelişmekse o zaman mesleki eğitim olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB Teknik Kolejimizde eğitimi ve öğretimi en hassas şekilde işleyerek, öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamayı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin istihdam edilecekleri işletmelere önemli katkılar sağlayacak seviyede eğitilmeleri en önemli hedefimizdir. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin öncelikle Kayseri sanayiinde istihdamı temel anlayışımızdır. Kayseri OSB Teknik Kolejimizden mezun olacak öğrencilerimizin meslek yüksekokulu eğitim alması için de bu anlayışımızı bir adım ileriye taşıdık. Kayseri sanayisinin özlemi olan meslek yüksekokulu projesinin ilk aşamasını da Kayseri Üniversitemiz ile ortaklaşa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz yeni eğitim-öğretim yılında 2-3 bölümde eğitime başlayacak. Meslek Yüksekokulumuzun öğrencilerimiz başta olmak üzere sanayimiz ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Teknik Koleji’nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılını kazasız ve belasız bir şekilde tamamlamış olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, öğrencilere başarılarından dolayı ayrı ayrı kutladığını belirtti.

Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas da konuşmasında okul hakkında bilgiler paylaştı. Tören mezuniyet kütüğüne okul birincilerinin isminin çakılması ve ödüllerin takdimi ile sona erdi.

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İHA

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