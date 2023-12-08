OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

Ekonomik dinamizm ve gelişim noktasında yükselen değer olma ilkesini sürdüren HES Kablo, eğitimle yetişmiş personel ve aranan eleman porföyünü OSB Teknik Koleji öğrencileriyle paydaş faaliyetlerde sürdürüyor. Teknik atölyelerde aldıkları eğitimi bire bir sahaya inerek tecrübe eden öğrenciler ise şimdiden kendileri için ve memleketleri adına yapacakları üretimsel katkıdan oldukça memnunlar.



OSB Teknik Koleji Kordinatör Müdür Yardımcısı İrfan Ateş: “Öğrencilerimiz, teknik atölyelerde aldıkları eğitimi üst düzey teknolojik tesislerde uygulama ve geliştirme imkanı buluyorlar. Gelişen Türkiye ve Kayseri’miz adına son derece önemli olan bu uygulama sahaları ile hem sanayileşmeye katkı sağlıyor hem de yetişmiş teknik personel ihtiyacını giderme noktasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” diyerek kendilerini son derece iyi misafir eden Hes Kablo yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

