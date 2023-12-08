OSB'ye ulaşımda alternatif yol trafiğe açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak alternatif yol olarak 25 milyon TL yapım maliyetiyle hayata geçirilen Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı’nı trafiğe açtı. Başkan Büyükkılıç, “Besmeleyi çektik, trafiğe açtık. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun diyoruz, yol medeniyettir” dedi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanan bulvarların yükünü hafifletmek ve vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için çalışmalarını sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi yeni yapılan ve çalışmaları tamamlanan önemli ana arterleri hizmete açıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan ve çalışmaları tamamlanan İsmail Erez Bulvarı’nda incelemelerde bulunarak, yolu trafiğe açtı.

Başkan Büyükkılıç’ın incelemeleri ve yolu trafiğe açması esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.

“Besmeleyi çektik, trafiğe açtık”

İsmail Erez Bulvarı devamındaki yeni yapılan toplam 6 şeritlik yolu trafiğe açarak, burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Keykubat Mahallemizden başlamak suretiyle 19 Mayıs mahallemize geçen ve Organize Sanayi Bulvarımıza ulaşan İsmail Erez Bulvarı’mızı 40 metrelik, üçer şeritten altı şerit şeklinde hayata geçirdik. Besmeleyi çektik, trafiğe açtık, dubaları kaldırdık. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun” dedi.

“25 milyon TL civarında bir harcama yapıldı”

Büyükkılıç, 25 milyon TL harcama yapıldığını kaydederek, “Önemli bir alternatif yol. Burada hem imar hareketi başlamış olacak, canlanmış olacak hem de organize sanayimizden bulvarımıza yüklenmeden alternatif bir yol üzerinden şehrimize de bu bölgede çalışanların gitmesi sağlanmış olacak. Yüklenici firmalarımıza, ilgili birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hayata geçirildi. Kamulaştırmaları hariç 25 milyon TL civarında bir harcama yapıldı. Etrafında daha önce hurdacılar vardı bu bölgede onları da temizlemek suretiyle bölgeye ayrıca güzellik kazandırdık. Kısacası, yol medeniyettir” şekline konuştu.

Büyükkılıç’tan sürücülere ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Sürücülere de çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Araçlarımızı kullanan vatandaşlarımızdan istirhamımız, yolların kalitesi artıyor, standardı yükseliyor ama bu defa süratte artıyor. O açıdan diyoruz ki dikkatli olun, kurallara uyun, sürat yapmayın, kimsenin canı yanmasın, gözyaşı akmasın. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah kazadan beladan esirgesin” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’a vatandaşlardan ‘yol’ teşekkürü

Yeni açılan yol çevresinde oturan vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a, ‘Yolumuz çok güzel oldu. Çok teşekkür eder ederiz. 40 yıllık meseleydi. Biz bayağıdır bekliyorduk’ sözleri ile teşekkür ederken Büyükkılıç da, ‘Yol sizlerle güzel, buraları kullananlarla güzel. O açıdan yakıştı’ ifadeleri ile karşılık verdi.

Başkan Büyükkılıç’a yapılan yoldan dolayı teşekkür eden diğer vatandaş da, “Mahallem adına da sonsuz teşekkürlerimi size iletmek istiyorum. Çok güzel oldu, Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Engelli rampası talebinde bulunan engelli vatandaşın talebini de bizzat dinleyen Büyükkılıç, yeni açılan yolda gerekli düzenlemeler kapsamında engelli rampalarının da yapılacağını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’ne nefes aldıracak alternatif yol

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım konforunu arttırmak amacıyla projelendirilen ve hayata geçirilen yeni ana arterdeki çalışmalar tamamlandı. Şehrin Doğu Batı istikametinde Keykubat Kavşağı ile Organize Sanayi 1. Giriş (14. Cadde) arasında toplam 3 bin 650 metre uzunluğundaki bulvarın Organize Sanayi tarafındaki bin 500 metrelik kesiminde yol, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yapılarak asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

40 metre genişliğe sahip bulvar şehir istikametinden Anbar Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı sağlayacak, Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi’ne alternatif hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun kullanıma açılmasıyla birlikte Organize Sanayi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergâh şehre kazandırılmış oldu. Yeni açılan yol ile Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi’nde trafik hacminin azaltılması hedefleniyor. Yolun yapım bedeli ise (kamulaştırma bedelleri hariç) yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.