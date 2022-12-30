OSB Yıldızları Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi

 Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliği ile gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi. 

PAYLAŞ
  • 30.12.2022 16:57
  • Güncelleme: 30.12.2022 16:58
  • 100
OSB Yıldızları Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

OSB Yıldızları Araştırması kapsamında ‘OSB’lerde satışını en çok artıran firma’ kategorisine 1. sıradan Irmak Sünger ve Elyaf LTD A.Ş., 4. sıradan İf Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş., 49. sıradan ise Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firmaları girdi.  

‘OSB’lerde ihracatını en çok artıran firma’ kategorisinde 16. sıradan Ram Yalıtım İthalat Ltd. Şt., 18. sıradan İf Danışmanlık ve Ticaret A.Ş., 93. sıradan ise Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firmaları listeye girdi. 
‘OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma’ kategorisinde ise 74. Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firması dereceye girdi.
‘OSB’lerde AR-GE harcamasını en çok artıran firma’ kategorisinde de 28. sıradan Silahtar Makina İmalat ve Ticaret Limited Şirketi listeye girme başarısı gösterdi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 3'üncü aday

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 3’üncü aday

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Kayıp Koyunlar Bulundu

Kayıp Koyunlar Bulundu

OSB Yıldızları Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi

OSB Yıldızları Listesi’ne Kayseri’den 8 firma girdi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'' Yükselen umuda Kayseri'den rüzgar olmak istiyorum'

'' Yükselen umuda Kayseri’den rüzgar olmak istiyorum”

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim