OSB Yıldızları Listesi’ne Kayseri’den 8 firma girdi

OSB Yıldızları Araştırması kapsamında ‘OSB’lerde satışını en çok artıran firma’ kategorisine 1. sıradan Irmak Sünger ve Elyaf LTD A.Ş., 4. sıradan İf Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş., 49. sıradan ise Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firmaları girdi.

‘OSB’lerde ihracatını en çok artıran firma’ kategorisinde 16. sıradan Ram Yalıtım İthalat Ltd. Şt., 18. sıradan İf Danışmanlık ve Ticaret A.Ş., 93. sıradan ise Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firmaları listeye girdi.

‘OSB’lerde istihdamını en çok artıran firma’ kategorisinde ise 74. Rbs Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. firması dereceye girdi.

‘OSB’lerde AR-GE harcamasını en çok artıran firma’ kategorisinde de 28. sıradan Silahtar Makina İmalat ve Ticaret Limited Şirketi listeye girme başarısı gösterdi.