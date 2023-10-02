OSB Yönetimi İstanbul'daki fuarlara çıkarma yaptı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, İstanbul’da ziyarete açılan 2 ayrı fuar organizasyonuna çıkarma yaptı. Başkan Yalçın ve yönetimi fuarlara katılarak stant açan Kayseri firmalarını ayrı ayrı ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IBIA EXPO 2023 - 2. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri ile TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İNTERMOB 25. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi fuarlarını ziyaret etti. Kayseri OSB’den her iki fuara katılan yaklaşık 60 firmanın stantlarının tek tek ziyaret edildiği fuar çıkarmasında; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp yer aldı. İstanbul’da yaptıkları fuar ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sektörel gelişmenin takip edilebilmesi ve ürünlerin tanıtımı açısından ziyaret ettikleri fuarları önemsediklerini belirtti. Başkan Yalçın, Kayseri OSB’de yerleşik çok sayıda firmanın IBIA EXPO 2023 - 2. Yatak Yan Sanayi Ve Teknolojileri ile İNTERMOB 25. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri Ve Ahşap Teknolojisi fuarlarına katıldığını ve şehrin adını duyurduğunu vurguladı.

Yalçın, “Kayserili sanayicilerimiz, üretimini yaptıkları ürünleri böylesine önemli fuarlarda tüm dünyaya tanıtma gayretinde bulunuyorlar. Yüzlerce firmanın yer aldığı fuarlarda yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ile buluşma imkânı bulan Kayserili firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Kayseri OSB yönetimi olarak fuarlara büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Yalçın, “Geçtiğimiz günlerde tarım fuarı ve çelik kapı fuarlarını Kayseri OSB Uluslararası Fuar merkezimizde gerçekleştirdik. Büyük başarı ile geçen bu 2 fuarımızı kısa süre sonra 4 Ekim’de açılışını yapacağımız Anadolu Mobilya Fuarı takip edecek. Bu fuarlar sayesinde şehrimizin ve markalarımızın tanıtımı en üst seviyeye çıkıyor. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, yatak yan sanayi ve teknolojileri fuarı ile Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri Ve Ahşap Teknolojisi alanlarında farklı fuarları Kayseri’de gerçekleştirebileceklerine değinerek, “Kayseri mobilya sektöründe Türkiye’nin lideri konumda bulunmaktadır. Böylesine güçlü bir yapıyı elinde tutan şehrimiz, mobilya fuarının yanı sıra yeni alanlarda fuar düzenleyebilecek kabiliyettedir. Böyle önemli fuarları şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, İstanbul’da ziyaret ettikleri 2 ayrı fuarı organize eden yetkilileri ve katılım sağlayan başta Kayseri firmaları olmak üzere tüm firmaları kutladıklarını sözlerine ekledi.