Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı birbirine bağlandı

Yeni bulvar, sadece bir asfalt hattı olmanın ötesinde, Kayseri’nin geleceğine uzanan modern bir ulaşım aksı olarak öne çıkıyor. Proje, şehirdeki ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla titizlikle planlandı. Ulaşımın kolaylaşması, hemşehrilere büyük kolaylık sağlarken, bölgenin çehresini de yenileyen modern altyapı sistemleri ile desteklendi.

Yerli ve Milli Üretimle Gerçekleştirilen Proje

Projenin hayata geçirilmesinde kullanılan tüm asfalt ve altyapı malzemeleri, Kocasinan Belediyesi’nin kendi üretim imkânlarıyla elde edildi. Bu sayede, maliyetlerde büyük tasarruf sağlanırken, kalite kontrolü de en üst düzeyde gerçekleştirildi. 200 milyon TL’lik yatırım bedeliyle tamamlanan bulvarda, 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanıldı. Ayrıca, yağmur suyu drenaj hatları, aydınlatma direkleri ve peyzaj düzenlemeleri ile bölgenin estetiği artırıldı.

Bu proje, yerli ve milli imkânlarla neler başarılabileceğinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Kocasinan Belediyesi’nin bu yeni ulaşım yatırımı, Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlarken, şehrin gelişimine de ivme kazandırıyor.