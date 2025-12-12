Osman Neyire Akgöz İHO'dan Çevre Bilincine Örnek Proje: 'Su Dedektifleri'

  • Haberler
Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu, 'Su Dedektifleri' projesi kapsamında Su Medeniyetleri ve Çanakkale Müzeleri'ni ziyaret ettikten sonra, öğrencilerin bir sonraki durağı ÇEDES olacak. Öğrenciler, burada su deneyleri yapacak, Ebru Sanatı ile suyu renklendirecek ve ok atma ile zeka oyunlarıyla hem eğlenip hem de öğrenmeye devam edecekler.

Profesyonel Destek ile Eğitim

Talas Belediyesi'nin tam destek sağladığı projede, Çevre Mühendisi Muhammet Arslantaş ile iş birliği yapılarak öğrencilere "Su Okuryazarlığı" ve plastik kullanımının azaltılması konularında profesyonel eğitimler veriliyor. Bu eğitimler, öğrencilerin çevre bilinci geliştirmelerine katkı sağlarken, su kaynaklarının korunması konusunda bilinçlenmelerine yardımcı oluyor.

Kayseri’nin su yollarının izini süren Osman Neyire Akgöz İHO, Avrupa standartlarındaki bu proje ile çevre bilinci konusunda örnek bir okul olma yolunda ilerliyor. "Su Dedektifleri" projesi, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor hem de su tasarrufu konusunda farkındalık yaratıyor.

