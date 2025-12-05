Osman Neyire Akgöz İmam Hatip'ten Bilimsel Bir Adım: 'Bilimger' Yayınlandı!

  • Haberler
Genç nesillerin bilim, teknoloji ve tasarıma olan ilgisini somut bir yayına dönüştüren Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu, tamamen öğrencilerin ve öğretmenlerin emeğiyle hazırlanan 'Bilimger' isimli dergisini yayımladı. Bu özel dergi, öğrencilerin keşfetme ruhunu destekleyen, özgün bir platform olmayı hedefliyor.

Editör Betül Bafralı "Bilimger"i ve Misyonunu Anlattı

​Derginin genel koordinatörlüğünü, editörlüğünü ve görsel tasarımını üstlenen teknoloji ve tasarım öğretmeni Betül Bafralı, derginin ne anlama geldiğini ve amacını şu sözlerle açıkladı:  ​​"Bilimger adı, derginin içeriğini ve amacını doğrudan yansıtıyor. Bilimger; Türkçe kökenli bir kelime olan bilim kelimesi ile yine Türkçe bir ek olan ve çok yapan, iyi yapan anlamındaki –ger ekinin birleşmesiyle oluşuyor. Böylece kelime bilim yapan, bilgin anlamlarına geliyor. Zaten halk dilinden derlenen bu kelimemiz halk arasında da   “çok bilgili, allâme, entelektüel” gibi anlamlarda kullanıyor. Dergimiz de işte tam bu misyonla, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okul içinde yaptığı çalışmaların, projelerin, ürünlerin öğrencilerimizin ürettiği içeriklerin öğretmen derlemeleri ile bir araya getirilmesi sonucu oluştu. Amacımız, Bilimger ile öğrencilerimizin problem çözme ve dijital üretim becerilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri, ürettiklerini gururla sergileyebilecekleri bir paylaşım ortamı sunmaktır."

Zengin İçerik, Güçlü Kadro

​Okul Müdürü Nevzat Aktaş'ın Yayın Kurulu Başkanı olduğu dergide, Öğrenci Yayın Kurulu'nda yer alan yetenekli gençlerin aktif rol aldığı belirtildi. Derginin içeriğinde bilimsel konuların yanı sıra, "Okulumuz", "Söyleşilerimiz, "Projelerimiz" (Erasmus, E-Twinning, Probleu), “Eğitim Öğretim” "Talas ve Türkçe" ve "Kayseri Lezzetleri" gibi başlıklar bulunuyor. Dergi, gençlerin eleştirel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

 Okul İdaresinden Teşekkür

​Okul idaresi, "Bilimger" dergisinin hazırlanmasında emeği geçen başta Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Betül Bafralı olmak üzere, yayın kurulunda görev alan tüm öğretmenlere ve derginin hayata geçmesine katkı sağlayan tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti. İdare, bu projenin okulun eğitim ve teknolojiye verdiği değerin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

​Derginin basım sürecini üstlenen Netform Matbaacılık A.Ş.'ye de (Kocasinan/Kayseri) katkılarından dolayı özel olarak teşekkür eden Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu, "Bilimger" ile Kayseri'deki diğer eğitim kurumlarına da ilham olmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

