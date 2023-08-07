Osman Şentürk Hacılar Erciyesspor'da
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor bir transfer daha yaptı.
- 07.08.2023 10:07
- Güncelleme: 07.08.2023 10:07
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hacılar Erciyesspor bir transfer daha yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda 10 futbolcu ile anlaşmaya varan ve imzalar attıran Hacılar Erciyesspor transfere doymuyor. Sarı lacivertli takım, Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir sezon geçirmek için transfer görüşmelerine devam ediyor. Hacılar Erciyesspor yönetimi yaptığı girişimler sonucunda Osman Şentürk ile her konuda anlaşarak futbolcuyu renklerine bağladı.
İHA
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