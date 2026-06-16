Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nde 'ODAK' Projesi tanıtıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ODAK Projesi, okuma kültürünü farklı branşlarla ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bir eğitim programıdır. Bu kapsamda Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’nde ‘ODAK’ Projesi tanıtım etkinliği düzenlendi. Düzenlenen proje tanıtım etkinliğine Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan projeler hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Ayşegül Güneş, ODAK Projesi kapsamında birçok farklı proje ortaya koyduklarını belirterek, “Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen’in önderliğinde yapılan ODAK projesi; okuyan, düşünen, analiz eden ve kendini geliştiren nesiller geliştirmek hedefiyle yapılan bir çalışma. Bizim okulumuzda üç tane kitap seçildi. Bu üç kitapla alakalı olarak farklı branşlarda, farklı farklı çalışmalarımız var; sayısal alanda, sözel alanda, deneylerimiz, görsel sanatlarla alakalı resimlerimiz. Farklı projelerle çok renkli bir çalışma yaptık. Şimdi de yıl sonu sergimizdeyiz. Hedeflenen; sadece okuyan, okuyup bir kenara atan öğrenciler değil de okuduğunu farklı alanlarla birleştiren, farklı alanlarda nasıl bağdaştırabilecek, ne ürünler ortaya çıkarabilecek, bunları düşünen, geliştiren nesiller yetiştirmek amacıyla yapılan bir çalışma” şeklinde konuştu. Cengiz Aytmatov'a ait Beyaz Gemi isimli romanı biyolojiye uyarladıklarını ifade eden Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Jale Koç da, “Biz projede Beyaz Gemi’yi biyolojiye uyarlamaya çalıştık ve Beyaz Gemi’de yer alan geyiğin sistemlerini sembolize ettik. Yine ondan yola çıkarak ekosistemi, bu ekosistemdeki hayat döngüsünden bahsettik. Çocuğun balık olma hevesinden de yola çıkarak solungaç solunumu, karada ise akciğer solunumu olduğu ve çocuğun akvaryumda, suda yaşayamayacağını gösterdik. Öğrencilerimiz yapmış olduğu çalışmada; çocuğu olmayan kadının günümüzde yaşasaydı eğer tüp bebek yöntemiyle çocuğunun olabileceğini ve bu sorunu çözebileceğini sembolize etti. Yine buradan yola çıkarak ekosistemdeki besin piramidini sembolize ederek öğrencilerimiz şemayla gösterdiler” açıklamalarında bulundu