Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Yarı Finallere yükseldi
Çorum ev sahipliğinde yapılan grup maçlarında mücadele eden Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu futbol takımı Yarı Finallere yükseldi.
Kayseri’de Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol kategorisinde başarılı olan Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu, gruplara gitmeye hak kazandı. Çorum’da oynanan müsabakalarda başarılı olan Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu futbol takımı Yarı Finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu 11-14 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek.