  • Osman Yücel: 'Endüstriyel terzilik ve döşemecilikte büyük açık var'

'Hayatımız Eğitim' programına konuk olan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yücel, sanayi sektöründe en çok istihdam açığının endüstriyel terzilik ve döşemecilik alanlarında olduğunu dile getirdi.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yücel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Sanayi sektöründe endüstriyel terzilik ve döşemecilik alanlarında büyük açıkların olduğunu dile getiren Yücel, “Sanayiye girdiğinizde terzisi olmayan bir birim yok. Kayseri’deki en büyük işletmelere gidip baktığımızda en çok açığın terzi, döşemeci gibi alanlarda olduğunu görüyoruz. Üretebiliyoruz fakat ürettiğimizi tam bir ürün haline getiremedikten sonra eksik kalıyor. Okulumuzda öğrencilerimizi bu çerçevede eğitmeye çalışıyoruz, yuvarlak örme tezgahlarımız var, dokuma üzerine çalışıyoruz. Ne yazık ki örgü dalımız olmadığı için o kısımda aktif değiliz. Boya, apre alanında eğitimler veriyor, üretimler yapıyoruz. Her şeyi üretebiliriz, yeter ki isteyelim ve o hedef doğrultusunda ilerleyelim. Yolu çizdikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yok” dedi.

