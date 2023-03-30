Osmangazi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi açılışa hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde Hayırsever Cemil Küçükşahin'in katkılarıyla yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezini inceledi. Merkezin iç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar '7'den 70'e tüm hemşehrilerimin huzur içerisinde yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz' dedi.

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  • 30.03.2023 12:21
  • Güncelleme: 30.03.2023 12:33
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Osmangazi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi açılışa hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde Hayırsever Cemil Küçükşahin’in katkılarıyla yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezini inceledi. Merkezin iç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “7’den 70’e tüm hemşehrilerimin huzur içerisinde yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz” dedi.

Osmangazi Mahallesi’nde 450 metrekare alana kurulan aile sağlık merkezindeki çalışmaların son halini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini vurguladı. Kocasinan mahallelerinin her alanda örnek ve marka yatırımlarla gelişip, büyüdüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye model olduklarına dikkat çekti.

Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu istikamette mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar; “Osmangazi Mahalle’mizdeki aile sağlık merkezimizin inşaatı tamamlandı. Öncelikle hayırseverimiz Celal Küçükşahin Amcamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çevrede yaşayan hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Sağlıkla iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Kocasinan’ın her bir bölgesinde gerek aile sağlık merkezi gerek diğer sosyal donatılar gerekse belediye olarak bizim yapmamız gereken her bir çalışmayı adım adım takip ediyoruz. Şükür Allah’a başladığımız günden bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bölgenin ihtiyaçlarını birer birer tamamlıyoruz. Yeni ihtiyaçlarla birlikte hemşerilerimizin daha güzel bir şekilde yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa ediyoruz.” diye konuştu.

İnceleme sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi.

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İHA

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