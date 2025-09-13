Osmaniyespor FK - Erciyes 38 FK: 1-1
TFF 3'üncü Lig 2'inci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sezonun ilk haftasında evinde oynadığı Türk Metal 1963 Spor’u mağlup eden Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Osmaniyespor FK’ya konuk oldu. Erciyes 38 FK maçın 42’inci dakikasında Tugay’ın penaltı golü ile öne geçerken ev sahibi takım ilk yarının uzatma dakikalarında skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Osmaniye Cevdetiye 1 Nolu
HAKEMLER: Mehmet Alperen Güçyetmez, İsmail Semih İleri, Yakup Yapıcı
OSMANİYESPOR FK: Halil - Köksal, Muhammed, Utku, İdris, Recep (Dk.72 Atakan), Nevzat, Yavuz (Dk.90+2 Volkan), Berkecan, Berke, Yunus
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin - Hüseyin (Dk.46 Eren), Çağrı (Dk.46 Ali), İsmail, Muhammed Eren, Güney, Ahmet, Ethem, Mehmet (Dk.80 Ömer Turan), Tugay (Dk.87 Utkan), Muhammed Enes (Dk.39 Utku Burak)
GOLLER: Dk.45+3 Yasin (Osmaniyespor FK) Dk.42 - penaltıdan Tugay (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Köksal (Osmaniyespor FK) Tugay, Eren, Ömer Turan (Erciyes 38 FK)