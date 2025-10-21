Osmanlı Mahallesi'nde Gençlik Merkezi ve Kütüphane Yakında Hizmete Açılıyor

Gençlerin sosyalleşebileceği, öğrenebileceği ve keyif alabileceği bir ortam sunmayı amaçlayan bu merkez, aynı zamanda bir kitap kafe niteliğinde tasarlandı. Gençler, ders çalışabilecekleri nezih ve güvenli bir alan bulacaklar. Bu sayede, mahallelerinden ayrılmadan ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilecekler.

Yeni açılacak olan bu tesis, gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacak. Eğitimden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak olan bu projeyle, gençlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sosyal alanlar oluşturulmuş olacak.

Osmanlı Mahallesi için büyük bir kazanım olan bu Gençlik Merkezi ve Kütüphane, gençlerin buluşma noktası haline gelecek. Açılışın ardından, gençlerin bu tesise sahip çıkmaları bekleniyor.