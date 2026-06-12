Osmanlı Mirası Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Osmanlı mirası Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişiyle ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yeşilyurt ise kabulden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
Jandarma Teşkilatı'nın Tarihçesi
Jandarma Teşkilatı, modern bir kolluk kuvveti olarak Osmanlı döneminde, 14 Haziran 1839 tarihinde Sadrazam Koca Hüsrev Paşa'nın girişimiyle kurulmuştur. Arşivlerde o yıllarda "jandarma" ismine ve atama kararnamelerine rastlandığı için bu tarih teşkilatın kuruluşu kabul edilmektedir. Teşkilat, daha sonra 14 Haziran 1869'da "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin yürürlüğe girmesiyle hukuki ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.