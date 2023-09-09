‘Osmanlı Saray Mutfağı’ açıldı

‘Osmanlı Saray Mutfağı’nın açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Kısmetim Yemek Hizmetleri’nin devamı olan ve Osmanlı kültürüne ait yemeklerin yapılacağı ‘Osmanlı Saray Mutfağı’ açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve davetliler katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu, “Cenabı Allah yeni açılan bu müesseseye hayırlı, bereketli, bol kazanç versin. Burası bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yerler. Şimdi burası tekrar canlanıyor. Yeni bir lokanta oluyor. Cenabı Allah hayırlı bol kazanç versin. Şehrin merkezindeyiz buranın güzel olması gelen misafirler açısından da önemli. Ben dükkan sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Hizmet sektörü zor bir sektör. Özellikle yemek son derece önemli. Yediğimiz tekrar bulmamamız lazım. Muhtemelen bugün açılıştaki yemeklerin tadı çok güzeldir. Ama bunun sürekli devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

‘OSMANLI YÖRESİNE AİT YEMEKLERİ HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNMUŞ BULUNMAKTAYIZ’

Kısmetim Yemek Hizmetleri ve Osmanlı Saray Mutfağı sahibi olan Mehmet Şimşek, “Osmanlı Saray Mutfağı adı altında açtığımız işletmemiz Kısmetim Yemek Hizmetleri’nin devamı olan ve Osmanlı yöresine ait yemekleri, kültürü, örf ve adetleri devam ettirmek için açtığımız bir proje olarak halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. İnşallah ecdadımızdan gelen lezzeti en hijyenik en güzel ve en kaliteli şekilde güler yüzlü personellerimizle halkımızın teveccühüne sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.