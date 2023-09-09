'Osmanlı Saray Mutfağı' açıldı

 Kısmetim Yemek Hizmetleri'nin devamı olan ve Osmanlı kültürüne ait yemeklerin yapılacağı 'Osmanlı Saray Mutfağı' Kayseri Lisesi'nin karşısında açıldı. 

PAYLAŞ
  • 09.09.2023 20:10
  • Güncelleme: 09.09.2023 20:10
'Osmanlı Saray Mutfağı' açıldı

‘Osmanlı Saray Mutfağı’nın açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Kısmetim Yemek Hizmetleri’nin devamı olan ve Osmanlı kültürüne ait yemeklerin yapılacağı ‘Osmanlı Saray Mutfağı’  açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve davetliler katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu, “Cenabı Allah yeni açılan bu müesseseye hayırlı, bereketli, bol kazanç versin. Burası bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yerler. Şimdi burası tekrar canlanıyor. Yeni bir lokanta oluyor. Cenabı Allah hayırlı bol kazanç versin. Şehrin merkezindeyiz buranın güzel olması gelen misafirler açısından da önemli. Ben dükkan sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Hizmet sektörü zor bir sektör. Özellikle yemek son derece önemli. Yediğimiz tekrar bulmamamız lazım. Muhtemelen bugün açılıştaki yemeklerin tadı çok güzeldir. Ama bunun sürekli devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı. 

‘OSMANLI YÖRESİNE AİT YEMEKLERİ HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNMUŞ BULUNMAKTAYIZ’
Kısmetim Yemek Hizmetleri ve Osmanlı Saray Mutfağı sahibi olan Mehmet Şimşek, “Osmanlı Saray Mutfağı adı altında açtığımız işletmemiz Kısmetim Yemek Hizmetleri’nin devamı olan ve Osmanlı yöresine ait yemekleri, kültürü, örf ve adetleri devam ettirmek için açtığımız bir proje olarak halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. İnşallah ecdadımızdan gelen lezzeti en hijyenik en güzel ve en kaliteli şekilde güler yüzlü personellerimizle halkımızın teveccühüne sunmuş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

'Beni öldürecekler' dedi can havliyle çatıya çıktı

‘Beni öldürecekler’ dedi can havliyle çatıya çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

'Osmanlı Saray Mutfağı' açıldı

‘Osmanlı Saray Mutfağı’ açıldı

DAHA FAZLA
Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Kayseri için dev yatırım

Kayseri için dev yatırım

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi