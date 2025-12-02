'Osmanlı Sonrası Kosova'nın Hikayesi' Kitaplaştırıldı

Jeopolitik hafızanın coğrafyayı bir kader olarak yeniden dayattığı günümüzde, Balkanlar hâlâ dünyanın en stratejik fay hatlarından biri olma özelliğini koruyor. Medeniyet, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi (MESBAM) bünyesinde, Medeniyetin Burçları Derneği'nin yayın hayatına kazandırdığı 15. eser olan "Osmanlı Sonrası Balkanlar: Kosova'nın Hikayesi", bölgeyi sadece siyasi bir kriz alanı olarak değil, bir "medeniyet aynası" olarak okumak isteyenler için raflardaki yerini aldı.

Kimlik İnşasından Küresel Müdahaleye

Ömer Kösealioğlu imzalı eser, Balkanların kalbindeki en karmaşık düğümlerden biri olan Kosova sorununu; kimlik inşası, medeniyet tartışmaları ve küresel aktörlerin müdahaleleri ekseninde titizlikle inceliyor. Kitap, Sırp ve Arnavut kimliklerinin tarihsel çatışmasını, 1389 Kosova Savaşı mitinden başlayarak, Miloşeviç döneminin baskıcı politikalarına, UÇK’nın doğuşuna ve 1999 NATO müdahalesine kadar uzanan geniş bir perspektifte ele alıyor.

Eser, Kosova'yı dar bir hukuki veya siyasi çerçeveye hapsetmek yerine, onu bir medeniyet muhasebesi olarak sunuyor. Yazar, Soğuk Savaş sonrası dönemde "Yeni Dünya Düzeni"nin ilk somut laboratuvarı olan Kosova'da, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO gibi yapıların değişen rollerini ve ABD ile Rusya arasındaki güç mücadelesini akademik bir derinlikle analiz ediyor.

Bir Medeniyet Ufku Arayışı

Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun’un takdim yazısıyla sunulan eser, Balkanlar'daki Osmanlı mirasını sadece "taş binalar" veya nostalji olarak değil; farklılıkları bir arada tutan bir "medeniyet ufku" ve "şuur mekânı" olarak tanımlıyor. Kitap, Balkanlarda barış ve istikrarın yeniden tesisi için, tarihi vicdanla birleştiren yeni bir bakış açısına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Kitapta Neler Var?

İki ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde; milliyetçilik teorileri, kimlik ve ötekileştirme kavramları üzerinden Kosova’daki etnik yapı ve komşu ülkelerle (Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan) ilişkiler irdeleniyor. İkinci bölümde ise; krizin savaşa dönüşmesi, uluslararası toplumun tepkisi, NATO operasyonu, BM yönetimi (UNMIK), Ahtisaari Planı ve 2008’deki bağımsızlık ilanına giden sancılı süreç detaylandırılıyor.

Türkiye’nin bölgeye yönelik "yumuşak güç" politikalarının ve tarihsel sorumluluğunun da altının çizildiği bu eser, Balkan tarihine ilgi duyanlar, uluslararası ilişkiler öğrencileri ve bölgedeki güncel gelişmeleri tarihsel derinliğiyle anlamak isteyen herkes için temel bir başvuru kaynağı niteliğinde.

