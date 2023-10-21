ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ERÜ'yü Ziyaret Etti

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan'ı ziyaret etti. Rektörlük ziyaretinin ardından Başkan Prof. Dr. Ersoy, Mühendislik Fakültesi'ndeki bilgisayar laboratuvarlarını da gezerek, bilgiler aldı.

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  • 21.10.2023 18:08
  • Güncelleme: 21.10.2023 18:55
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ERÜ'yü Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan’ı ziyaret etti. Rektörlük ziyaretinin ardından Başkan Prof. Dr. Ersoy, Mühendislik Fakültesi’ndeki bilgisayar laboratuvarlarını da gezerek, bilgiler aldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ERÜ ziyaretinde ilk olarak Rektör Vekili Prof. Dr. Oktay Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ERÜ hakkında bilgiler alan Başkan Prof. Dr. Ersoy, ev sahipliğinden dolayı Rektör Vekili Prof. Dr. Özkan’a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Vekili Prof. Dr. Özkan, Başkan Prof. Dr. Ersoy’a günün anısına hediye takdiminde bulundu. Başkan Prof. Dr. Ersoy, ERÜ’de bir diğer ziyaretini ise Mühendislik Fakültesi’ne gerçekleştirdi. Burada fakültede bulunan bilgisayar laboratuvarlarını inceleyen Başkan Prof. Dr. Ersoy, Rektör Vekili Prof. Dr. Özkan ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner’den eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un ERÜ ziyaretine; ÖSYM Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Necip Şimşek ve Halil Şengün, ÖSYM Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Bilal Tırnakçı, ÖSYM Başkan Danışmanı İrfan Özüdoğru ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Gazi Türksoy da eşlik etti.

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İHA

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