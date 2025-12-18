ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, KPSS-2025/2 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için adaylardan tercih başvuruları alınmaya başlandı.

ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri açıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında yerleştirme gerçekleştirilecek. Tercih süreci bugün itibarıyla başladı ve 25 Aralık saat 23:59’da tamamlanacak.

Adaylar, tercihlerini KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas 2026'da Rengarenk Olacak Görkemli Çiçek Festivali!
Talas 2026’da Rengarenk Olacak; Görkemli Çiçek Festivali!
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
'Ailemiz Geleceğimiz' Paneli Düzenlendi
“Ailemiz Geleceğimiz” Paneli Düzenlendi
Kayseri'de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Kayseri’de 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı Gerçekleştirildi
Başkan Arıkan, '2026 yılının 'Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan edilmesini istiyoruz'
Başkan Arıkan, “2026 yılının ‘Uyuşturucu ile Mücadele Yılı’ ilan edilmesini istiyoruz”
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Talas Belediyesi Personeli Şehit Kemikkıran Milli Takımda
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!