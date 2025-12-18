ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri açıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında yerleştirme gerçekleştirilecek. Tercih süreci bugün itibarıyla başladı ve 25 Aralık saat 23:59’da tamamlanacak.

Adaylar, tercihlerini KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.