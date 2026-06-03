ÖSYM sınav takviminde güncelleme

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldığı açıklandı.

ÖSYM sınav takviminde güncelleme

ÖSYM Başkanlığı, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında sınav takviminde güncelleme yaptı.

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz 2026 tarihinde, 
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) 2 Ağustos 2026 tarihinde,
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.

Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle 8-20 Mayıs 2026 tarihlerinde 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar da istedikleri takdirde 03-05.06.2026 tarihlerinde (geç başvuru günlerinde ) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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